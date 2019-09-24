Главный синоптик Петербурга: в Северной столице еще будет тепло

Во второй половине недели в Санкт-Петербурге установится солнечная погода и ожидается потепление.

Такая информация поступила «Интерфаксу» от главного синоптика города Александра Колесова. По его словам, хотя температура воздуха сейчас действительно низкая, начало сентября было весьма теплым. В силу этого средняя температура месяца теплее обычного на два градуса.

Как отмечает Колесов, такие сильные похолодания, как в последние дни, были в 2000 и 2002 годах. Во второй половине неделе столбик термометра поднимется до 10-13 градусов выше ноля. Однако после выходных все вернется на круги своя: петербуржцев ждет дождливая и ветреная осенняя погода.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в этом году начало отопительного сезона в Ленинградской области определили погодные условия. На данный момент 75% жилых домов в регионе отапливаются.