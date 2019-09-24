Сбербанк откроет сервис по продаже авто

Через сервис "Сбербанк Онлайн" уже сейчас можно подать заявку на автокредит. Фото: https://pixabay.com/

Через сервис "Сбербанк Онлайн" уже сейчас можно подать заявку на автокредит. Фото: https://pixabay.com/

Маркетплейс по продаже и приобретению автомобилей будет схож с уже имеющимся у Сбербанка проектом «ДомКлик», который позволяет приобрести жилье и оформить ипотеку онлайн.

По сведениям РБК, банк ведет переговоры о сотрудничестве с крупнейшими представителями авторынка. На разрабатываемом компанией сайте будут продавать как новые автомобили, так и машины с пробегом. Как считают собеседники издания, данный формат выгоднее, поскольку рынок вторичного транспорта не зависит от скачков валютного курса.

Кроме того, в этом направлении предположительно будет задействовано дочернее предприятие Сбербанка, Сетелем Банк, чья основная специализация — автокредитование.

Комментариев от официального представителя Сбербанка не поступало.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о намерении Сбербанка и «Макдоналдса» сотрудничать друг с другом.