Древесину пустят на ткани, косметику, топливо и пластик

Вячеслав Морозов, руководитель направления стратегического развития компании «Свеза» в интервью GazetaSPb рассказал о росте интереса к экологичной продукции и новых возможностях использования древесины.

Какие ключевые тренды влияют на отрасль деревообработки?

Отрасль в значительной степени ориентирована на экспорт, поэтому наблюдающееся в этом году замедление мирового экономического роста, обусловленное торговыми войнами США и Китая, приводит к стагнации спроса на продукцию деревообработки.

Однако если говорить о долгосрочных трендах, можно отметить, что в мире наблюдаются следующие тренды: урбанизация и рост среднего класса в развивающихся странах (особенно азиатских), увеличение количества людей, живущих поодиночке, что ведёт к мелкой фасовке товаров на 1 человека, а также изменение потребительских привычек (люди стали чаще питаться вне дома, путешествовать, совершать покупки онлайн, заботиться о здоровье). В развивающихся странах продолжается процесс цифровизации экономики и повседневной жизни людей.

Что важно, значительно вырос запрос на экологичную продукцию. Сегодня, к примеру, повсеместно запрещают пластиковые пакеты, трубочки, посуду. Об этом начали задумываться не только государственные органы и корпорации, но и обычные люди. Пока это характерно, в основном, для развитых стран, где потребители готовы платить немного больше, чтобы приобрести товар из возобновляемого сырья. Постепенно подобная тенденция становится популярной и в России.

Как эти тренды отражаются на потребительском спросе на продукцию деревообработки?

Рынок ведёт себя разнонаправленно: так, в сфере целлюлозно-бумажной продукции продолжается очевидное снижение потребления писчих и печатных бумаг, что компенсируется ростом спроса на упаковочные решения. Этот спрос, в свою очередь, стимулируются развитием e-commerce и запросом на экологичную и безопасную для здоровья упаковку, которую чаще всего изготавливают из дерева или продуктов деревообработки.

В сфере продукции механической обработки дерева (когда древесине придается необходимая форма, но сохраняется её структура – пиломатериалы, фанера, ДСП и так далее), которая, в основном, завязана на строительство и зависящие от него отрасли, спрос в значительной степени зависит от состояния мировой экономики. Поэтому традиционные commodity-продукты деревообработки, к которым относится и наш текущий продукт – стандартная березовая фанера – будут расти в фарватере мирового ВВП с прогнозным среднегодовым темпом 1-3%.

С другой стороны, перед отраслью открываются захватывающие дух перспективы по замещению множества предметов повседневного обихода возобновляемыми решениями из дерева. И здесь возможен экспоненциальный рост спроса. Как было сказано на недавно прошедшем в Финляндии форуме по биоэкономике: «Sustainably harvested trees could become our cars, clothes & skyscrapers» («Ответственно заготовленные деревья могут стать нашими автомобилями, одеждой и небоскребами»). То есть из биомассы можно произвести практически любой продукт, изготавливаемый из ископаемых углеводородов – технологии существуют уже сейчас. Задача в том, чтобы сделать их коммерчески рентабельными.

Расскажите поподробнее о новых технологиях в отрасли.

Как было сказано ранее, деревообработка обобщенно делится на механическую и химическую (когда происходит разделение древесины на составляющие и их дальнейшее преобразование).

В первой есть ряд технологических новинок, связанных с покрытиями для панелей, пропитками. Однако кардинальных прорывов, за исключением производящихся уже лет 10 CLT-панелей (перекрестно-склеенные панели из пиломатериала), применяемых для строительства зданий, в т.ч. высотных, в этой сфере не случалось давно.

В то же время в области химической переработки древесины существует огромное количество как новых, так и известных давно технологий, которые ожидают своего внедрения в повседневную жизнь человека. Многие технологии пока находятся на стадии пилотного производства, но имеют хорошие шансы быть коммерциализированными в обозримом будущем:

— новые виды косметики и медицинских препаратов из экстракта березовой коры; — текстиль, основанный на древесных волокнах, который гораздо более экологичен, чем традиционный хлопковый, потребляющий огромное количество воды и вредной химии; — биоразлагаемая одноразовая посуда и барьерные покрытия для пищевой упаковки – бумажные стаканчики без полиэтилена, трубочки для напитков, основанные на древесном волокне и пр.; — биопластики и древесные композиты для замены пластмассовых изделий, изготовленных из нефти; — биотопливо: биодизель и биомазут древесного происхождения; — торрефицированные пеллеты из отходов древесины для замены каменного угля на электростанциях; — различные виды лесохимической продукции: древесные этанол и метанол 3-го поколения, ксилоза, фурфурол, уксусная кислота и пр.

Как именно «Свеза» намерена развиваться дальше?

В перспективе ближайших лет компания продолжить укреплять свои лидерские позиции, модернизировать комбинаты. В планах «Свезы» приобретение новых современных линий для изготовления фанеры в рамках проектов в Вологодской области и Пермском крае.

Ключевым для себя в этой области мы видим качественное развитие – предложение новых комплексных, индивидуальных решений нашим клиентам, а также продукты из фанеры следующего передела.

На данный момент «Свеза» — монопродуктовая компания, поэтому мы запустили стратегию, предполагающую диверсификацию портфеля за счет комплексной переработки древесины.

Так, компания рассматривает возможность строительства биотехнологического комплекса нового поколения в Вологодской области, в основе которого лежит производство высококачественной целлюлозы. Аналогичные современные производства являются центрами биотехнологических кластеров. В рамках кластеров производятся уже другие биопродукты. Этот комплекс станет также производителем чистой зеленой энергии.

Сохранение экологии для «Свезы» – приоритетное направление, поэтому мы прикладываем усилия для продвижения биоэкономики в России. В рамках нашей новой стратегии мы стремимся повысить степень переработки древесины. В этом году в компании создано специальное подразделение, которое занимается заготовкой и восстановлением леса.

Благодаря ему мы имеем контролируемую цепочку поставок, а также уверенность в том, что лес использован максимально эффективно и восстановлен в полном размере. Такой подход называется циркулярной экономикой, когда общество ответственно подходит к потреблению биоресурсов.

Какие видите риски для реализации стратегических планов «Свезы» и развития российского лесопромышленного комплекса в целом?

Это, прежде всего, замедление мировой экономики, когда в условиях падения доходов мир может сконцентрироваться на выживании, а не на сохранении природы. Но мы верим, что процветание человечества «растет на деревьях», поэтому локальная экономическая турбулентность может лишь отсрочить развитие биоэкономики, но не остановить.

Кроме того, в России есть ряд инфраструктурных проблем, в результате которых в нашей стране заготавливается меньше трети официально разрешённого ежегодного объёма заготовки древесины.

Однако эти проблемы нужно воспринимать скорее как задачи, потому что при их решении мы сможем предложить нашей лесной промышленности (а затем и миру в виде готовой продукции) огромный неиспользованный резерв качественной северной древесины, при этом по одной из самых конкурентоспособных в мире цен. В настоящий момент этот объем просто переспевает и гибнет, либо уничтожается в ходе лесных пожаров, не принося должной пользы человечеству.

И как преодолеть эти риски?

В сравнении с мировыми лидерами лесной отрасли – скандинавскими странами – Россия пока в арьергарде.

И для того, чтобы встать с ними на одну ступень, а в перспективе и обойти, нужно более активное взаимодействие внутри отрасли в России, с зарубежными партнёрами – лидерами в области биоэкономики, с государственными органами. И в мире есть интересные примеры активного развития лесной биоэкономики при поддержке государства даже в таких, казалось бы, нелесных регионах, как Страна Басков в Испании.

Нужны открытые платформы для распространения инноваций по отрасли. Сейчас многие проекты тормозятся из-за отсутствия достаточного предложения инновационной продукции, так как для выхода на рынок нужно сразу гарантировать покупателям значительный объем поставок, а сделать это какой-либо компании в одиночку довольно сложно.

Дерево – великолепный материал, потенциал которого до конца не раскрыт. По сути, это тот же углерод, что и в ископаемых ресурсах, только в разлагаемом виде и не вредящий природе.

Однако широкие массы по-прежнему считают, что деревья нельзя рубить в принципе, и не задумываются при этом, что альтернатива дереву – невозобновляемые ресурсы, выбрасывающие в атмосферу огромное количество углекислого газа при производстве конечных продуктов.

В этой связи нужно менять отношение людей к отрасли, ведь на самом деле при ответственном использовании и восстановлении лесных ресурсов, запасы леса даже растут. Современная ответственная деревообрабатывающая промышленность – не враг лесов, а инструмент их сознательного использования и возобновления.

Компания «Свеза» сегодня – это: 7 комбинатов по всей России; Около 7 500 сотрудников; №1 в России по производству фанеры (с долей рынка 29% по данным Федеральной таможенной службы РФ); №1 в мире по производству березовой фанеры (с долей 20% по данным Федеральной таможенной службы РФ); № 1 по экспорту фанеры (с долей рынка 30% по данным Федеральной таможенной службы РФ); Покупатели продукции в 80 странах по всему миру; 1 461 000 м³ древесных плит в год; 200 и более размеров и толщин; 100% березовый шпон.

«Свеза» − российская компания, которая производит высококачественную кастомизированную продукцию из возобновляемых лесных ресурсов. «Свеза» − мировой лидер на рынке березовой фанеры, продукция которой завоевала доверие потребителей в 80 странах мира на пяти континентах. Фанера компании используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров. «Свеза» – поставщик №1 в России для монолитного строительства. «Свеза» работает в России с 1997 г. За это время компания провела модернизацию оборудования и обеспечила существенное увеличение производственных мощностей на комбинатах. «Свеза» создает в российских регионах современные рабочие места, на которых трудятся династии опытных специалистов. «Свеза» – это ООО «Свеза-Лес» (поставщик) и комбинаты-производители товаров, расположенные в местах, которые традиционно богаты березовыми лесами: в Санкт-Петербурге, Вологодской области, Костромской области (2 комбината), Пермском крае, Свердловской области, Тюменской области. Удобное географическое расположение комбинатов обеспечивает оптимальную логистику.