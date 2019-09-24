Попечителей детдомов в Петербурге хотят привлечь к профориентации детей

Заседание Координационного совета по вопросам попечительства в сфере социальной защиты, образования и здравоохранения. Фото: gov.spv.ru

Заседание Координационного совета по вопросам попечительства в сфере социальной защиты, образования и здравоохранения. Фото: gov.spv.ru

В Петербурге могут переформировать и расширить круг попечителей детских домов. С этой инициативой выступил губернатор Александр Беглов на заседании Координационного совета по вопросам попечительства в сфере социальной защиты, образования и здравоохранения.

Беглов отметил, что для детей необходимо не только материальное содействие, но и помощь в профориентации, а также с поиском места учебы и трудоустройства.

Петербург будет привлекать к работе попечительских советов промышленные предприятия, финансовые учреждения и представителей силового блока. Их задачей станет наставничество и помощь в выборе профессии.

Беглов поручил подготовить предложения по переформатированию системы попечительства. В качестве стимула планируется организовать конкурс на лучший попечительский совет.

Сейчас в Петербурге работает 34 детских дома. В них воспитываются порядка 1 тыс. 330 детей-сирот.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге предлагают ввести ответственность за недопуск членов комиссий по делам несовершеннолетних в детские дома и другие спецучреждения.