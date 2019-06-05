Петербургские детдома обяжут впускать комиссии по делам несовершеннолетних

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект, который предполагает ответственность за недопуск членов комиссий по делам несовершеннолетних в специализированные учреждения. Автором инициативы выступил депутат Александр Тетердинко.

По его словам, внеплановые проверки в детских домах и частных детсадах часто сталкиваются с противодействием персонала, особенно это касается внеплановых инспекций.

«Никакой ответственности за это не предусмотрено, и мы предлагаем устранить этот пробел», — отметил Тетердинко.

За препятствие работы комиссий по делам несовершеннолетних предлагается ввести штраф: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Проект закона принят за основу. Инициативу поддержал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Украине с 2020 года детские дома перестанут принимать детей.