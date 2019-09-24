IKEA отказалась от слогана, напоминающего о холокосте

IKEA отказалась от слогана, напоминающего о холокосте
Магазин IKEA. Фото: Викисклад

Торговая сеть IKEA извинилась за слоган «Каждому свое». Рекламную компанию решено прекратить из-за ассоциации с нацистами и холокостом.

Компания сообщила, что признает ошибку, и приносит извинения за слоган перед покупателями, чьи чувства были задеты.

«Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании», — передает ТАСС слова представителя IKEA.

Внимание на рекламный слоган IKEA обратил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что фраза «Каждому свое» имеет связь с Бухенвальдом. Известность в новейшей истории она получила как надпись над входом в концентрационный лагерь. По-немецки «Каждому свое» звучит как Jedem das Seine.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что УФАС Петербурга не стал возбуждать уголовное дело из-за скандального слогана «Бургер Кинга», который звучал как «Ты не умрешь в этом городе». В сети заявили, что не проводили акцию с таким слоганом, предположив, что кто-то хотел испортить репутацию заведения. Местных жителей слоган оскорбил из-за ассоциации с блокадой Ленинграда.

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