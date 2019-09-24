Жители Донбасса получают визы в Германию с российскими паспортами

Теперь все украинцы, приехавшие в Россию из Донецкой и Луганской областей, могут получить российский паспорт. Фото: pixabay

Теперь все украинцы, приехавшие в Россию из Донецкой и Луганской областей, могут получить российский паспорт. Фото: pixabay

Киев неоднозначно отреагировал на новость.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Обо всем сообщает газета Bild со ссылкой на депутата Свободной демократической партии Ренату Альт. Все жители ДНР и ЛНР без проблем получают визы в Германию, предоставляя новые российские паспорта. Это значит, что властям нет разницы на политическую подоплеку вопроса. Украинский политик раскритиковал такое безразличие – по его мнению, в Германии должны учитывать отношение Украины к выдаче документов Москвой.

К слову, консульство Германии за полгода выдало почти 100 тысяч виз всем россиянам. Стоит отметить, что страна довольно разборчива.

Напоминаем, что за российскими паспортами обратились 90 тысяч человек, одна третья из них уже получили документы.

Ранее в GazetSPb сообщалось, что у туристов «Серебряного ожерелья России» появился паспорт. Этот документ представлен в виде сувенирного буклета, объединяющего 11 регионов, участвующих в проекте.