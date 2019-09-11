У туристов «Серебряного ожерелья России» появился паспорт

У туристов &#171;Серебряного ожерелья России&#187; появился паспорт
Архангельская область входит в состав "Серебряного ожерелья России". Фото: s-necklace.ru

Комитет по туризму Ленобласти презентовал паспорт туриста, который следует по маршруту «Серебряное ожерелье России».

Паспорт туриста презентовали на международном туристском форуме Saint Petersburg Travel Hub. Этот документ представлен в виде сувенирного буклета, объединяющего 11 регионов, участвующих в проекте «Серебряное ожерелье России». В туристическом паспорте содержится информация о достопримечательностях каждого региона, которые входят в маршрут, а также контакты информационно-туристских центров, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Владелец такого паспорта может вписать в него свои данные, вклеить фото и отметить уже посещенные регионы. Выдачей паспортов занимается информационно-туристические центры Ленобласти, также их можно получить на крупных выставках по туризму.

Для справки добавим, что в маршрут «Серебряного ожерелья России» входят 11 регионов, среди которых:

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