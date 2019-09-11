У туристов «Серебряного ожерелья России» появился паспорт

Комитет по туризму Ленобласти презентовал паспорт туриста, который следует по маршруту «Серебряное ожерелье России».

Паспорт туриста презентовали на международном туристском форуме Saint Petersburg Travel Hub. Этот документ представлен в виде сувенирного буклета, объединяющего 11 регионов, участвующих в проекте «Серебряное ожерелье России». В туристическом паспорте содержится информация о достопримечательностях каждого региона, которые входят в маршрут, а также контакты информационно-туристских центров, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Владелец такого паспорта может вписать в него свои данные, вклеить фото и отметить уже посещенные регионы. Выдачей паспортов занимается информационно-туристические центры Ленобласти, также их можно получить на крупных выставках по туризму.

Для справки добавим, что в маршрут «Серебряного ожерелья России» входят 11 регионов, среди которых: Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, а также Карелия, Ненецкий АО, Республика Коми и Петербург.

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