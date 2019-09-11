Беглов: турпоток в Петербурге должен дойти до 12 млн туристов в год

Туристический поток в Петербурге в ближайшие годы будет увеличен до 12 млн туристов в год. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов на деловом завтраке в рамках 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации.

В прошлом году в Петербурге побывали 8 млн туристов. Ожидается, что в этом году показатель будет увеличен до 9 млн.

«Сейчас Федеральное агентство по туризму совместно с Министерством транспорта разрабатывают меры по увеличению доступности авиаперелетов внутри страны. Петербург должен стать частью этой программы», — сказал Беглов.

Он подчеркнул, что сейчас у Петербурга отсутствует прямое транспортное сообщение с рядом городов.

Увеличить турпоток в 2019 году, в том числе в «низкий сезон», планируется за счет введения электронных виз на 8 дней. Получить их иностранные туристы смогут с 1 октября. Визы распространяются на Петербург и Ленобласть.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что презентацию о достопримечательностях Петербурга в рамках Генеральной ассамблеи ЮНВТО покажут под самым большим в мире «звездным» сводом — в Планетарии №1.