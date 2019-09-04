Турпотенциал Петербурга презентуют под самым большим «звездным» сводом

О достопримечательностях Петербурга расскажут в Планетарии №1. Фото: Планетарий №1

О достопримечательностях Петербурга расскажут в Планетарии №1. Фото: Планетарий №1

С 9 по 13 сентября в Петербурге пройдет одно из крупнейших событий мировой туриндустрии — Генеральная ассамблея ЮНВТО. Туристический потенциал Петербурга представят в Планетарии №1.

Гостям покажут презентацию о достопримечательностях города под самым большим в мире «звездным» сводом. Диаметр купола Звездного зала в Планетарии №1 составляет 37 метров.

«Интересная программа пребывания, неординарная презентация города должны понравиться нашим гостям», — отметил вице-губернатор Петербурга Олег Марков.

Марков вместе с рабочей группой провел инспекционной объезд трех площадок ассамблеи — Экспофорума, Таврического дворца и Планетария №1. Все они признаны готовыми к проведению мероприятия.

Помимо этого площадками выбраны библиотека имени Б.Н. Ельцина, Петропавловская крепость, музей-заповедник «Царское село» и Мариинский театр.

Генеральная ассамблея ЮНВТО впервые проводится в России. Мероприятие проходит под эгидой ООН и направлено на решение глобальных задач туриндустрии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россию признали одной из лучших стран для экотуризма.