Россию признали одной из лучших стран для экотуризма

Россия стала 5-ой в рейтинге Global Wildlife Travel Index. по количеству национальных парков. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Россия стала 5-ой в рейтинге Global Wildlife Travel Index. по количеству национальных парков. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В рейтинге 2019 года среди стран, наиболее подходящих для экотуризма, Россия заняла 14-ое место. Лидирующую позицию заняла Финляндия.

Данное исследование провел Global Wildlife Travel Index. Всего в рейтинге принимают участие 107 стран. Критерии отбора достаточно обширны: количество национальных парков, разнообразие видов растений и животных, а также флора и фауна, находящаяся под риском исчезновения. Помимо этого, учитывается содействие государства по охране и сохранению дикой природы.

Россия оказалась пятой в списке по количеству нацпарков, которых на территории РФ 87. Помимо этого, на территории государства зафиксировали 255 разнообразных видов млекопитающих и рыб, обитающих в дикой природе.

Кроме Финляндии, в первую десятку вошли Швеция, Бразилия, Канада, США, Норвегия, Испания, Германия, Польша и Словения.

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