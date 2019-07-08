Петербург попал в список лучших городов для семейного отдыха

Петербург стал самым популярным городом для семейных путешествий в разгар лета этого года.

Сегодня в России отмечается отмечается День семьи, любви и верности, к этой дате сервис бронирования отелей Tvil.ru приурочил исследование наиболее востребованных туристических направлений для семейного отдыха.

Среди российских самостоятельных туристов, путешествующих с семьей, лидируют Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск и Краснодар.

В среднем туристы планируют поездки с детьми от 3 до 8 дней и тратят на аренду жилья от 1,7 тыс. до 3,5 тыс. рублей в сутки. Дешевле всего проживание с детьми в середине лета обойдется в Краснодаре (1,7 тыс. рублей в сутки), дороже всего — в Москве (3,5 тыс. рублей), в Петербурге средняя стоимость бронирования — до 2,9 тыс. рублей, в Казани — менее 2,5 тыс. рублей в сутки.

Самые долгие поездки с детьми этим летом семьи совершают в Петрозаводск (8 дней) и Петербург (6 дней).

Рейтинг основывался на данных оплаченных броней на проживание в российских городах с 1 июля по 31 августа, за исключением курортов.