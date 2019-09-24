LADA Vesta преграждает путь на Пискаревском проспекте

LADA Vesta преграждает путь на Пискаревском проспекте
В аварии никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Автомобиль попал в аварию. Из-за него затрудненно движение.

Об этом стало известно в ночь с 24 на 25 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось на Пискаревском проспекте перед виадуком. «Лада Веста» после столкновения развернуло и теперь автомобиль перекрывает левую полосу движения. Свидетели отмечают, что колеса машины отлетело на газон. По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной аварии, выяснить пока не удалось. Пробки не образовалось, но движение затрудненно, так что автомобилистам стоит иметь в виду этот факт.

«Там регулярно почему-то такое»,

— пишет один из комментаторов.

Почему аварии на данном участке дороги – частое явление, непонятно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ДТП остановило трамваи на Черной речке. Из-за случившегося конфликтуют кондуктор и водители попавших в аварии автомобилей.

автомобиль дтп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Волочкова рассказала всю правду о Собчак
LADA Vesta преграждает путь на Пискаревском проспекте
Президент РФС: финал ЛЧ в Петербурге станет лучшим в истории
ДТП остановило трамваи на Черной речке
В Гатчинском районе волонтеры спустя пять дней спасли кота
Жители Донбасса получают визы в Германию с российскими паспортами
Тяжелобольную малышку из США обещают вылечить в России
В Сосновом Бору тушат пожар на площади 400 «квадратов»