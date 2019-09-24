LADA Vesta преграждает путь на Пискаревском проспекте

Автомобиль попал в аварию. Из-за него затрудненно движение.

Об этом стало известно в ночь с 24 на 25 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось на Пискаревском проспекте перед виадуком. «Лада Веста» после столкновения развернуло и теперь автомобиль перекрывает левую полосу движения. Свидетели отмечают, что колеса машины отлетело на газон. По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной аварии, выяснить пока не удалось. Пробки не образовалось, но движение затрудненно, так что автомобилистам стоит иметь в виду этот факт.

«Там регулярно почему-то такое»,

— пишет один из комментаторов.

Почему аварии на данном участке дороги – частое явление, непонятно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ДТП остановило трамваи на Черной речке. Из-за случившегося конфликтуют кондуктор и водители попавших в аварии автомобилей.