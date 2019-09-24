СМИ опубликовали подробности послания Путина странам НАТО

Президент не первый раз просит власти других стран отказаться от размещения ракет на территории Европы.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. Обо всем пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники. В послании президента России Владимира Путина говорится о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Отмечается, что глава страны не первый раз обращается к коллегам с подобным предложением, но пока что оно не находило отклик.

В сообщении сказано, что Россия планирует отказаться от развертывания РСМД и ждет того же от других. Пока непонятно, какова будет реакция НАТО.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над РФ. По словам Данфорда, преимущество НАТО над конкурирующей Россией сократилось, поскольку Москва ведет себя все увереннее. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса.