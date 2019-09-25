Пенсионерка лишилась 150 тысяч за снятие порчи в Петербурге

Неизвестная покинула квартиру, тайно захватив с собой 11 тысяч рублей наличными и ювелирные изделия. Фото: unsplash

Неизвестная покинула квартиру, тайно захватив с собой 11 тысяч рублей наличными и ювелирные изделия. Фото: unsplash

Стражи порядка Калининского района устанавливают обстоятельства пропажи денег и ювелирных изделий из квартиры пенсионерки после ухода «гадалки».

Как стало известно GazetaSPb, 24 сентября 67-летняя жительница Калининского района обратилась в полицию с заявлением о пропаже имущества. Женщина рассказала, что некая женщина смогла наладить с ней доверительные отношения и под предлогом снятия порчи проникнула в квартиру заявительницы по улице Верности днем 27 августа.

Неизвестная покинула квартиру, тайно захватив с собой 11 тысяч рублей наличными и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба оценивается в 150 тысяч рублей.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что с петербурженки сняли порчу за 50 тысяч рублей в Купчино.