С петербурженки сняли порчу за 50 тысяч рублей в Купчино

Неизвестная подошла на улице к жительнице Купчино и заявила, что на девушку наложена «порча». За снятие магического негатива с девушки потребовали 30 тыс. рублей и украшения на сумму 20 тыс. рублей.

Как стало известно GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат (https://mediasyndicate.ru/), 22-летняя девушка стала жертвой мошенницы 28 августа на Малой Балканской улице в Купчино. Женщина лет 35-40 подошла к пострадавшей и спросила дорогу до роддома, а после заявила девушке, что на нее «наложена порча». Она отвела жертву в ближайший сквер, где разбила завернутое в пакет яйцо, оно оказалось черного цвета.

За «снятие порчи» мошенница потребовала деньги и украшения.

Принесенные жертвой 30 тысяч рублей, а также серьги с фианитами, два кольца и золотой браслет, «целительница» завернула в пакет, прижала его к животу под одеждой, произнесла некий заговор и попросила девушку дунуть, после чего сверток исчез. Девушка поняла, что ее обманули, спустя некоторое время после возвращения домой.

Общий ущерб оценили в 51 тысячу рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что за сутки в Петербурге произошло два факта мошенничества в отношении пенсионерок.