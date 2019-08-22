За сутки в Петербурге произошло два факта мошенничества в отношении пенсионерок

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства фактов мошенничества в отношении пожилых женщин в Петербурге.

Так, 20 августа в Невском районе города неизвестный обманул женщину 1939 года рождения. По ее словам, около полудня в ей на телефон позвонил неизвестный , представился внуком и заявил, что у него похитили документы и ему необходимо достать 30 тыс. рублей на их выкуп. Доверчивая пенсионерка поверила мошеннику и передала деньги в конверте курьеру, который приехал к ней в квартиру на Шлиссельбургском проспекте. Затем женщина позвонила своему внуку, от которого узнала, что с ним ничего не случилось и денег он не просил.

По факту данного преступления возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Еще одно преступление произошло 21 августа в Кировском районе Петербурга. Женщина 1938 года рождения рассказала полиция, что в период с 13:30 до 14:00 в ее квартиру на проспекте Ветеранов постучался неизвестный и представился сотрудником социальной службы. Под предлогом выплаты компенсации пенсионерке, он проник внутрь квартиры и тайно похитил денежные средства в сумме 104 тыс. рублей.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что “Пенсионные мошенники” ходят по Калининскому району Петербурга.