“Пенсионные мошенники” ходят по Калининскому району Петербурга

“Пенсионные мошенники” ходят по Калининскому району Петербурга
Полиция готовится возбудить уголовное дело. Фото: pixabay.com

Пожилая женщина рассказала, что перевела неизвестной 40 тысяч за перерасчет выплат.

Жительница Калининского района Санкт-Петербурга обратилась в полицию. К ней пришла неизвестная женщина и представилась сотрудником пенсионного фонда.

Пенсионерка 1936 года рождения рассказала полиции, что неделю назад к ней пришла неизвестная в квартиру на Верности и попросила компенсацию за пенсионный перерасчет, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Пожилая женщина перевела неизвестной 40 тысяч рублей. Та пообещала, что деньги вернутся 20 августа.

Поскольку во вторник пенсионерка не получила никаких денег, то обратилась с заявлением в полицию Петербурга. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего и готовятся возбудить уголовное дело.

Ранее GazetaSPb сообщила, что пенсионера ограбили во Всеволожске ради 700 рублей.

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