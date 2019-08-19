Во Всеволожске неизвестный напал на пенсионера ради 700 рублей

Преступник ударил его по голове, обыскал и забрал у него 700 рублей из кармана. Фото: Pixabay

Преступник ударил его по голове, обыскал и забрал у него 700 рублей из кармана. Фото: Pixabay

Мужчину пожилого возраста посреди дня оглушили и обшарили его карманы во Всеволожске. Добычей злоумышленника стали 700 рублей.

По данным регионального главка МВД России, днем 18 августа в правоохранительные органы Всеволожского района обратился 77-летний мужчина, житель Кудрово. Он рассказал стражам порядка, что в этот же день на него напал неизвестный. Преступник оглушил его ударом по голове, обыскал и забрал у него 700 рублей из кармана. Пострадавший описал злоумышленника как низкорослого, смуглого, также он отметил, что грабитель говорил с акцентом.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в покушении на грабеж.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что две женщины под видом медсестер украли 1,5 млн рублей у пенсионерки в Петербурге. Лжемедики зашли в квартиру к пожилой петербурженке под предлогом измерения давления и украли у нее сбережения на сумму более полутора миллионов рублей.