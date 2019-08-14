Две женщины под видом медсестер украли 1,5 млн рублей у пенсионерки в Петербурге

Две женщины под видом медсестер украли 1,5 млн рублей у пенсионерки в Петербурге
Пожилая петербурженка обнаружила отсутствие личных сбережений на сумму 1 миллион 600 тысяч рублей. Фото: pixabay

Лжемедики зашли в квартиру к пожилой петербурженке под предлогом измерения давления и украли у нее сбережения на сумму более полутора миллионов рублей.

По данным регионального главка МВД России, днем в понедельник две женщины, представившиеся медсестрами, пришли в квартиру на улице Наличной в Василеостровском районе города и предложили измерить давление 88-летней женщине. После того, как «медсестры» ушли, пожилая петербурженка обнаружила отсутствие личных сбережений на сумму 1 миллион 600 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов приняли меры по розыску и задержанию злоумышленниц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка получила по голове и лишилась телефона в Зеленогорске. Злоумышленник ударил пожилую женщину 1956 года рождения по голове и украл у нее мобильный телефон. Правоохранители задержали подозреваемого в причастности к преступлению.

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