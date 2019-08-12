Пенсионерка получила по голове и лишилась телефона в Зеленогорске

Злоумышленник ударил пожилую женщину 1956 года рождения по голове и украл у нее мобильный телефон. Правоохранители задержали подозреваемого в причастности к преступлению.

Как сообщают в главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11 августа в полицию Курортного района обратилась женщина 1956 года рождения, где рассказала, что в городе Зеленогорске возле одного из домов по улице Состязаний, мужчина 1990 года рождения ударил ее по голове и совершил открытое хищение мобильного телефона, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника по месту его жительства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщины похитили у пенсионерки кошелек и удостоверение в Петербурге. Ущерб оценили в 130 тысяч рублей — именно столько лежало в кошельке женщины.