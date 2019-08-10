Женщины похитили у пенсионерки кошелек и удостоверение в Петербурге

Женщины похитили у пенсионерки кошелек и удостоверение в Петербурге
В кошельке лежало 130 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Пожилая жительница Кировского района прождала почти 2 недели, прежде чем обратиться в полицию.

Пожилая жительница Кировского района Санкт-Петербурга обратилась в полицию по факту хищения у нее денег и пенсионного удостоверения. Полиция готовится искать двух неизвестны женщин.

86-летняя женщина обратилась в полицию в пятницу и рассказала, что в конце июля к ней пришли две женщины, сообщили GazetaSPb в главном управлении Петербурга и Ленобласти 10 августа. Пенсионерка сама впустила их в квартиру, а после их ухода обнаружила пропажу кошелька и пенсионного удостоверения.

Ущерб оценили в 130 тысяч рублей — именно столько лежало в кошельке женщины. Не уточняется, почему жительница Петербурга так долго ждала , прежде чем обратиться в полицию — возможно, ждала пока мошенницы вернут ей деньги. Уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Колпино на пешеходном мосту ограбили молодую девушку.

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