Setl Group стал Официальным партнером церемонии награждения победителей «Золотого Трезини»

Холдинг Setl Group поддержит церемонию награждения победителей и призеров всероссийского архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», которая пройдет в Петропавловской крепости.

«В этом году конкурс стал всероссийским, и мы рады, что лучшие архитекторы и дизайнеры, а также студенты архитектурных вузов и кафедр со всей страны будут награждены именно в Петербурге, на благо которого наша компания трудится уже четверть века», – рассказали в Setl Group.

Setl Group – многопрофильная инвестиционно-промышленная группа, развивающая свою деятельность как в России, так и за её пределами. Холдинг консолидирует ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях. Холдинг объединяет такие известные бренды как «Петербургская Недвижимость», Setl City, Setl Estate, Setl North Europe и другие. Ежегодный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини (1670–1734) – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Конкурс проводится с 2018 года при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге, Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) и Всемирного клуба петербуржцев. В число партнеров конкурса входят Союз архитекторов России, Союз московских архитекторов, Санкт-Петербургский Союз архитекторов, Объединение архитектурных мастерских, Санкт-Петербургский Союз дизайнеров и Союз реставраторов Санкт-Петербурга. Почетный председатель жюри конкурса – Роджер М. Кулль, Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге.

Цель конкурса – выявление архитектурных, дизайнерских и реставрационных проектов, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства. Лучшие проекты участников конкурса пополнят собрание Генерального партнера «Золотого Трезини» – Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Победители конкурса будут награждены дипломами и авторскими статуэтками «Золотой Трезини» на торжественной церемонии, которая пройдет 27 ноября 2019 года в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. Заявки на конкурс принимаются до 15 октября на сайте www.goldtrezzini.ru.

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