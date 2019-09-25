Власти поддержали строительство скоростной железной дороги между Петербургом и Минском

Власти России и Белоруссии поддержали идею построить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Петербургом и Минском. Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

Официальных решений по этому вопросу пока не было. Однако возражений инициатива также не встретил, сказал Рапота на фестивале «Молодежь за союзное государство» в Ростове-на-Дону.

В обсуждении возможного строительства участвовали главы правительств Республик Беларусь и России, а также специалисты и железодорожники.

«…ни один из участников этих консультаций не высказал негативного отношения к идее. Это уже обнадеживает», — приводит слова Рапоты ТАСС.

Строительство ВСМ между Петербургом и Минском также подразумевает возможное продолжение магистрали в Польшу и Германию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия и Белоруссия планируют создать режим внешней торговли, соединить Гражданский и Налоговый кодексы, а также унифицировать учет собственности к концу 2020 года.