Стал известен план объединения экономик России и Белоруссии

Россия и Белоруссия планируют создать режим внешней торговли, соединить Гражданский и Налоговый кодексы и унифицировать учет собственности к концу следующего года.

Страны также выразили намерение в рамках проекта «Программы действий Белоруссии и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства» объединить банковский надзор (при работе с двумя ЦБ), составить единые социальные гарантии, создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии, а также госрегулирование отраслей.

Как передает «Коммерсант», проект согласовали в начале сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Остается возможным внесение незначительных корректировок.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Россия сможет поставлять газ в евросоюз, даже при отсутствии контракта с Киевом.