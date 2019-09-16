Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Киевом

Власти Киева взяли на себя обязательства имплементировать энергетические нормы ЕС. Фото: pixabay.com

Власти Киева взяли на себя обязательства имплементировать энергетические нормы ЕС. Фото: pixabay.com

Украине и России не требуется новый газовый контракт для поставок топлива ЕС в предстоящем году.

Прекращение транзита в ЕС не произойдет даже при отсутствии контракта между Киевом и столицей, если первые будут выполнять обязательства и учтут европейские требования в законодательстве.

Согласно информации ТАСС, до окончания настоящего года власти Киева взяли на себя обязательства имплементировать энергетические нормы евросоюза. Среди них осуществление аукционов на резервирование транзитных мощностей, что позволит «Газпрому» их выкупать.

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