Украина намерена облегчить жизнь жителям Донбасса

Украина намерена облегчить жизнь жителям Донбасса
Зеленский намерен окончательно разрешить конфликт. Фото: pixabay.com

Киев готовит пакет предложения для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Со слов министра, президент Украины Владимир Зеленский намерен окончательно разрешить военный конфликт в Донбассе.

Как сообщают местные СМИ, Вадим Пристайко также отметил, что украинская сторона готова упростить жизнь людям.

Ранее в GazetaSPb сообщали о телефонных переговорах президентов России и Украины. Владимир Путин и Владимир Зеленский начали налаживать взаимоотношения между государствами.

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