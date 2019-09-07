Зеленский созвонился с Путиным

Главы государств начали налаживать взаимоотношения между Украиной и Россией.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Обо всем сообщили в Кремле. Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский поговорили о прекращении конфликта на Донбассе. Московская сторона хочет, чтобы прекратились обстрелы, которые приводят к массовой гибели мирного населения. Они также обсудили обмен заключенными – это стало первым этапом в разблокировании диалога и прекращении войны. К слову, самолеты с людьми, о которых шла речь, уже приземлились в Москву и Киев.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Зеленский рассказал о попытках МИД не допустить его разговор с Путиным. По словам украинского лидера, МИД опасалось, что из-за разговора с Путиным украинские моряки могут не вернуться домой. Зеленский подчеркнул, что для ведомства этот вопрос прежде всего политический, а для него — человеческий.