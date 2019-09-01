Зеленский рассказал о попытках МИД не допустить его разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сформированное при Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с президентом России Владимиром Путиным.

«Тут была напряженная атмосфера в СМИ, особенно в МИД. Они очень не хотели допустить разговора с президентом России», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1».

По словам украинского лидера, МИД опасалось, что из-за разговора с Путиным украинские моряки могут не вернуться домой. Зеленский подчеркнул, что для ведомства этот вопрос прежде всего политический, а для него — человеческий.

Ожидается, что Владимир Зеленский и Владимир Путин встретятся в рамках нормандского саммита. Точная дата его проведения пока не называется.

Ранее сообщалось, что офис Владимира Зеленского опроверг информацию о завершении обмена пленными с Россией.