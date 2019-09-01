Зеленский рассказал о попытках МИД не допустить его разговор с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: CC BY 4.0 / администрация президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: CC BY 4.0 / администрация президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сформированное при Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с президентом России Владимиром Путиным.

«Тут была напряженная атмосфера в СМИ, особенно в МИД. Они очень не хотели допустить разговора с президентом России», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1».

По словам украинского лидера, МИД опасалось, что из-за разговора с Путиным украинские моряки могут не вернуться домой. Зеленский подчеркнул, что для ведомства этот вопрос прежде всего политический, а для него — человеческий.

Ожидается, что Владимир Зеленский и Владимир Путин встретятся в рамках нормандского саммита. Точная дата его проведения пока не называется.

Ранее сообщалось, что офис Владимира Зеленского опроверг информацию о завершении обмена пленными с Россией.

владимир зеленский владимир путин МИД Украины украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Зеленский рассказал о попытках МИД не допустить его разговор с Путиным
Эксперты назвали районы Петербурга с квартирами дороже 100 млн
В Петербурге 15 семей получили документы на льготные квартиры
Убийцу Кеннеди исполосовали ножом в американской тюрьме
Рис может помочь в борьбе с бессонницей
Пять человек погибли после массовой стрельбы в Техасе
Жителю Великобритании выписали штраф за езду с автомобилем на крыше
В Саратове в убийстве новорожденной девочки подозревается ее отец