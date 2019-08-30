Офис Зеленского опроверг обмен пленными с Россией

Офис Зеленского опроверг обмен пленными с Россией
О завершении обмена пообещали сообщить дополнительно. Фото: администрация президента Украины.

“Процесс идет,” — заявили в администрации и напомнили о последствиях дезинформации.

Офис президента Украины опроверг завершение обмена пленными с Россией утром 30 августа. Ранее сотрудница Верховной рады Анна Исламова сообщила в Facebook об обмене заключенными, а новостью поделился генпрокурор Украины Руслан Рябопашка.

Администрация Зеленского заявила, что видит “информационный хаос” по важным вопросам уже не в первый раз и напомнила о последствиях дезинформации. Офис президента заявил, что когда обмен подойдет к концу, об этом официально объявят.

Исламова, без ссылок на источники, написала, что в Украину летят Олег Сенцов, захваченные моряки и несколько других пленных. Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов поменять главреда “РИА Новости Украина” Вышинского на Сенцова — а того уже перевезли в Москву, как ранее GazetaSPb уже сообщила.

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