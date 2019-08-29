Режиссера Сенцова конвоируют в Москву для обмена c Украиной

Режиссера Сенцова конвоируют в Москву для обмена c Украиной
Зеленский заявил, что Украина готова поменять Сенцова на Вышинского. Фото: pixabay.com

Главреда РИА Новости Вышинского выпустили из-под стражи в Киеве.

Украинского режиссера Олега Сенцова перевозят в московский СИЗО. Его намерены обменять на россиян, удерживаемых в Украине.

Арестанта этапировали из колонии Лабытнанги, сообщает ТАСС 29 августа. В четверг 28 августа секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган заявила, что главреда “РИА Новости Украина” Вышинского выпущен из-под ареста — его намерены подготовить к обмену.

Сенцова судили за организацию терактов на территории Крыма — его приговорили к 20 годам строгого режима в 2015 году. Участники группы, которую собрал Сенцов, подожгли офисы “ЕР” и “Русской общины Крыма” в Симферополе.

Зеленский заявил, что Украина готова поменять Сенцова на Вышинского. Президент Украины неоднократно заявлял, что его главной целью станет освобождение плененных украинских моряков.

Сенцов родился в Симферополе, сейчас ему 43 года. В 2016 году его отправили в Якутию и до последнего момента он находился на территории ЯНАО. Снял фильмы “Гамер” и “Носорог” еще до своего ареста.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Вышинского отпустили из-под стражи.

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Режиссера Сенцова конвоируют в Москву для обмена c Украиной