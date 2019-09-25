Политэксперт раскритиковал доклад, пророчащий отставку Дрозденко

Холдинг «Минченко Консалтинг» выпустил доклад «Госсовет 2:0», в котором пророчат отставку глав 17 регионах, среди них губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В объективности исследования усомнились политэксперты.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников обратил внимание на то, что «Минчинко Консалтинг» не раз допускал промахи. Так, незадолго до единого дня голосования президент холдинга Евгений Минченко говорил о слабых позиция Александра Беглова. Выборы губернатора показали обратный результат, пишет online47.ru.

Среди сомнительных моментов нового доклада — оценка экономической привлекательности Ленобласти. Холдинг поставил низкий бал региону в этой графе. При этом, не взяв во внимание то, что Ленобласть стала рекордсменом России по количеству и суммам инвестиционных соглашений на ПМЭФ-2019. Их общий размер составил 1 трлн рублей.

Еще один минус Ленобласть получила за «Качество политического менеджмента». Критики доклада Минченко отмечают, что этому противоречат сильные позиции «Единой России» в регионе. Что говорит, по словам региональных аналитиков, о поддержке населением текущего политического курса.

«Ожидаемо, что доклад Минченко появился в самом начале нового избирательного периода. Это завуалированное предложение своих услуг: «У вас все плохо, а я, кстати, политтехнолог», — сказал политэксперт Дмитрий Солонников.

Коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг» регулярно составляет рейтинги глав регионов. Основатель холдинга Евгений Минченко принимал участие в качестве консультанта и политтехнолога во множестве избирательных кампаний. В том числе, украинской политической деятельницы Юлии Тимошенко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в июле Дрозденко попал в рейтинг губернаторов, которые могут покинуть должность после окончания полномочий в 2020 году.