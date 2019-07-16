Эксперты измерили устойчивость губернаторов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко получил на последних выборах в 2015 году 82,1% голосов. Фото: wikipedia.org
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко получил на последних выборах в 2015 году 82,1% голосов. Фото: wikipedia.org

Политологи составили рейтинг губернаторов регионов, которые рискуют уйти со своих должностей после окончания у них полномочий в 2020 году.

В повышенной зоне риска отставки оказались 10 из 16 губернаторов, в этот список попал глава Ленобласти Александр Дрозденко, а также губернаторы Смоленской, Костромской, Иркутской, Архангельской областей, Краснодарского края и Еврейской автономной области, говорится в исследовании холдинга «Минченко консалтинг». В зеленой зоне, где, по оценкам экспертов, риск отставки минимален, не оказалось никого. В зону более слабого риска отставки попали губернаторы Калужской и Тамбовской областей, пишут «Ведомости».

Самые устойчивые позиции в рейтинге у московского градоначальника Сергея Собянина, главы Чечни Рамзана Кадырова, губернаторов Ямало-Ненецкого округа и Тульской области Дмитрия Артюхова и Алексея Дюмина.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Псковской области выберут губернатора Петербурга

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