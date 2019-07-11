В Псковской области выберут губернатора Петербурга

В Псковской области пройдут выборы губернатора Петербурга. Об этом сообщили на пресс-конференции в Петербургском информационном центре.

«Порядка 20 участков будет образовано на территории Псковской области», — приводит слова председателя избирательной комиссии Петербурга Виктора Миненко ТАСС.

Всего на территории Псковской области расположено около 45 тыс. домовладений, владельцами которых числятся жители Петербурга.

Помимо этого, горожане смогут проголосовать в Ленобласти. Там организуют 72 дополнительных избирательных участка. Увеличить их число было решено из-за того, что многие петербуржцы во время выборов, вероятно, будут за городом.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентбря в единый день голосования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на проведение выборов губернатора Петербурга выделят 608 млн рублей.