Капитанов и Григорьев вошли в состав правительства Петербурга

Капитанов и Григорьев вошли в состав правительства Петербурга
Олег Капитанов. Фото: Законодательное собрание Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о формировании регионального правительства. О новом составе он объявил на заседании Законодательного собрания 25 сентября.

В состав правительства вошли председатель комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов, глава Колпинского района Анатолий Повелий и председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

Помимо этого, в состав правительства включен представитель губернатора в Законодательном собрании Юрий Шестеряков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что депутаты Законодательного собрания утвердили кандидатуры 10 внесенных вице-губернаторов. Свои посты сохранили Максим Шаскольский, Николай Бондаренко, Анна Митянина, Николай Линченко, Олег Марков, Владимир Княгинин, Владимир Кириллов, Евгений Елин, Любовь Совершаева и Эдуард Батанов.

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