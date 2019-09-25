Депутаты утвердили Шаскольского на посту вице-губернатора

Максим Шаскольский сохранит пост вице-губернатора Петербурга. Его кандидатуру утвердили 25 сентября на заседании Законодательного собрания в Мариинском дворце.
В его поддержку проголосовали 42 депутата. Один парламентарий воздержался.
В Смольном Шаскольский продолжит курировать вопросы энергетики, инженерного обеспечения и тарифного регулирования.
Свои посты решением Законодательного собрания также сохранили вице-губернаторы Николай Бондаренко, Анна Митянина, Николай Линченко, Олег Марков, Владимир Княгинин, Владимир Кириллов, Евгений Елин и Эдуард Батанов. Они продолжат отвечать за те сферы, за которые отвечали до переизбрания.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что парламентарии утвердили на посту вице-губернатора Любовь Совершаеву. Её поддержали 44 депутата, трое проголосовали против, один воздержался.