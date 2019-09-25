ВТБ открыл сотый офис в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Новый офис ВТБ стал первым во Всеволожске и сотым в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Фото: ВТБ

Новый офис ВТБ стал первым во Всеволожске и сотым в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Фото: ВТБ

В городе Всеволожск ВТБ открыл офис по обслуживанию физических и юридических лиц. Сейчас объединенная региональная сеть банка на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти насчитывает 100 отделений.

Теперь жители Всеволожска могут решить вопросы обслуживания, требующие личного присутствия, не выезжая за пределы города. В новом офисе доступен широкий спектр банковских услуг. Розничные клиенты могут оформить вклады, банковские карты и кредиты, а также подключиться к дистанционным сервисам, которые позволят в дальнейшем проводить большинство операций онлайн. Представителям бизнеса доступно открытие расчетного счета, подключение зарплатных проектов, кредитование и другие продукты и услуги.

В круглосуточной зоне самообслуживания к услугам клиентов два банкомата, с помощью которых можно в любое время проводить необходимые операции, платежи, переводы, пополнять счет, вносить ежемесячный платеж по кредиту, снимать наличные и многое другое.

Новый офис ВТБ стал первым во Всеволожске и сотым в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для повышения качества обслуживания банк внедряет в сети отделений новые технологичные решения и форматы обслуживания клиентов. Сегодня уже половина офисов ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области подключена к Единой биометрической системе, а до конца года сдать биометрию будет можно в любом из них. Семь отделений в Санкт-Петербурге начали работать по безбумажной технологии, благодаря которой клиенты могут заверять документы в мобильном приложении.

Кроме этого, банк реализует пилотные проекты с использованием VR-технологии. В двух петербургских офисах ВТБ формата «Привилегия» клиенты могут через очки виртуальной реальности получать консультации о работе мобильной платформы «ВТБ Мои Инвестиции» и преимуществах вложений в ценные бумаги и другие финансовые инструменты.