Съемки «Одиннадцати молчаливых мужчин» перекроют три улицы в Петербурге

Съемки художественного фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» ограничат движение транспорта в Петербурге. Три улицы перекроют на двое суток.

Ограничения вводят с 8 утра 28 сентября до 6 утра 30 сентября, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Для проезда будут недоступны Новгородская улица от проспекта Бакунина до 10-й Советской, Старорусская улицы от Новгородской до Евгеньевской улицы, а также 8-я Советская от Кирилловской улицы до Новгородской.

На пассажирский транспорт ограничения не распространяются. Остановка на данных участках будет запрещена с 8 утра 27 сентября до 6 утра 30 сентября.

Съемки фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» ведет ООО «Пиманов и партнеры». Картина расскажет о турне московского футбольного клуба «Динамо» в Великобритании в ноябре 1945 года. В актерский состав вошли Роман Курцын, Макар Запорожский, Андрей Чернышов и другие. Премьера фильма ожидается в конце 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в центре Петербурга из-за съемок художественного фильма 28 и 30 сентября ограничат движение транспорта.