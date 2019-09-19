Съемки фильма перекроют Рубинштейна и Грибоедова

Съемки фильма перекроют Рубинштейна и Грибоедова
Улица Рубинштейна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Движение транспорта в центре Петербурга ограничат из-за съемок художественного фильма. Улицы перекроют 22, 28 и 30 сентября.

Съемки проводит компания ООО «Три А». На экране будут задействованы улицы Рубинштейна и Ломоносова, Загородный проспект и набережная канала Грибоедова, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

С 6 утра до 23:59 часов 22 и 28 сентября перекроют движение автомобилей по улице Рубинштейна от улицы Ломоносова до Щербакова переулка, а также по Ломоносова от дома №2 до улицы Рубинштейна.

Помимо этого, проезд ограничат на Загородном проспекте от дома №9 до дома №15. Движение автомобилей будет приостанавливаться не более чем на 15 минут в час.

С 6 утра до 21:00 30 сентября перекроют для транспорта четную сторону набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Итальянской улицы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге полностью перекроют съезд на развязке КАД с Дачным проспектом.

набережная канала грибоедова новости спб ограничения движения рубинштейна съемки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель в Петербурге соврал об угоне авто, чтобы избежать наказания за ДТП
В Кировском районе Ленобласти 1200 человек остались без горячей воды
Продавец БАДов развел клиентку на 1,2 млн и получил условный срок
Задержанных за нападения на проституток изобличили еще в двух эпизодах
Владельцам автолавок в Петербурге разрешат продавать овощи и грибы
Съемки фильма перекроют Рубинштейна и Грибоедова
В Ленобласти продолжают принимать заявки на «Ленинградский гектар»
Для Кокорина после медосмотра составят программу тренировок в «Зените»