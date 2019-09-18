Съезд на развязке КАД с Дачным проспектом дважды перекроют в сентябре

В Петербурге полностью перекроют съезд на развязке КАД с Дачным проспектом. Ограничения вводят для работ по устранению колейности проезжей части.
Для движения транспорта закроют съезд с внешнего кольца на Дачный проспект в направлении станции метро «Проспект Ветеранов». Недоступен для проезда он будет с 23 часов 18 сентября до 6 утра 19 сентября, а также с 23 часов 19 сентября до 6 утра 20 сентября.
«Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий», — уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Время перекрытия выбрано с учетом интенсивности движения транспорта. Автомобилистов о дорожных работах будут оповещать табло переменной информации, временные дорожные знаки и сигнальные фонари дежурного освещения.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге перекроют два съезда на пересечении КАД с Выборгским шоссе.