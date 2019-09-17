Два съезда с КАД на Выборгского шоссе перекроют

В Петербурге на пересечении КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда. Ограничения связаны с дорожными работами.

Для автомобилистов будут недоступны съезды с внешнего и внутреннего кольца КАД на Выборгское шоссе, сообщает начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

С 20 часов 21 сентября до 20 часов 22 сентября ограничения будут действовать в направлении поселка Парголово. С 20 часов 22 сентября до 20 часов 23 сентября — в направлении города Сертолово.

Ремонт на Выборгском шоссе проводится по заказу Дирекции транспортного строительство. Работы выполняет АО «ВАД».

Автомобилистов о перекрытиях будут информировать табло переменной информации, дорожные знаки и световая сигнализация.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после капитального ремонта открыт мост через реку Систа на трассе «Котлы — Семейское — Урмизно».