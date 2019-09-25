Трамп хочет дружбы России и Украины

Президент США посоветовал Зеленскому не прекращать попытки выстроить нормальные отношения с Москвой.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. Главы Америки и Украины встретились, чтобы обсудить различные темы. Дональд Трамп отметил, что виден прогресс в отношениях Киева и Москвы. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский не прекращал попытки наладить дружбу с Россией.

«Вы достигли прогресса с Россией, продолжайте в том же духе»,

— сказал он.

Глава Америки заверил, что Владимир Путин хочет улучшения климата на востоке Украины. Он убежден, что им нужно обязательно встретиться лично и обсудить все.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Штатах началась процедура импичмента Трампа. Американский президент Дональд Трамп назвал запуск процедуры импичмента «охотой на ведьм» и раскритиковал демократов за испорченный «важный день в ООН».