Трамп хочет дружбы России и Украины

Трамп хочет дружбы России и Украины
Трамп высказался о дружбе двух стран. Фото: pixabay.com

Президент США посоветовал Зеленскому не прекращать попытки выстроить нормальные отношения с Москвой.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. Главы Америки и Украины встретились, чтобы обсудить различные темы. Дональд Трамп отметил, что виден прогресс в отношениях Киева и Москвы. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский не прекращал попытки наладить дружбу с Россией.

«Вы достигли прогресса с Россией, продолжайте в том же духе»,

— сказал он.

Глава Америки заверил, что Владимир Путин хочет улучшения климата на востоке Украины. Он убежден, что им нужно обязательно встретиться лично и обсудить все.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Штатах началась процедура импичмента Трампа. Американский президент Дональд Трамп назвал запуск процедуры импичмента «охотой на ведьм» и раскритиковал демократов за испорченный «важный день в ООН».

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