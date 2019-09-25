Эксперты: количество сперматозоидов у мужчин уменьшилось в два раза

Эксперты: количество сперматозоидов у мужчин уменьшилось в два раза
Количество бесплодных мужчин может увеличиться. Фото: pixabay.com

Они наблюдали за людьми с 70-х годов и пришли к неутешительному выводу.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. Результаты исследования опубликовали в журнале Focus. Ученые наблюдали за мужчинами с 1970-х годов. В общей сложности в эксперименте приняли участие 43 тысячи человек.

Эксперты выяснили: количество сперматозоидов уменьшается с каждым годом. Пока что «кризис спермы» не наступил, но вполне может быть, что он случится в ближайшие 30 лет. Тогда огромное количество представителей мужского пола окажутся бесплодными. В большой опасности находятся жители западных промышленных стран. Также проблема может оказать влияние на развитие раковых опухолей.

На уменьшение количества сперматозоидов влияет образ жизни современных мужчин – употребление алкоголя, сигарет, набор лишнего веса.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученые выяснили, что бессонные ночи грозят здоровью кишечника.

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