Ученые выяснили, что бессонные ночи грозят здоровью кишечника

Люди, работающие в ночную смену и часто меняющие часовые пояса, склонны к заболеваниям кишечника. К такому выводу пришла научная группа из Лиссабоне.

Ученые выяснили, что от режима сна зависит функционирование группы иммунных клеток ILC3, воздействующих на работу пищеварительного тракта, сообщает EurekAlert!

Нарушение режима приводит к уменьшению клеток ILC3 в кишечнике. Это, как показал эксперимент, черевато сильным воспалением и увеличением жировых накоплений в кишечнике.

«Недостаток сна или смена режима могут иметь серьезные последствия для здоровья, которые приводят к целому ряду заболеваний, связанных с иммунитетом, в том числе заболеваниям кишечника», — отметил главный исследователь Энрике Вейга-Фернандес.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала об исследовании ученых из Института стресса при Стокгольмском университете. Они выяснили, что работа в сменном графике, может привести к болезням сердца, раку и диабету.