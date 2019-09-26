За неделю в США число больных от вейпинга возросло до сотни

За неделю в США число больных от вейпинга возросло до сотни
Точная причина болезни еще не доказана. Фото: Pixabay

За неделю на территории США зарегистрировано около сотни новых случаев заболевания легких, связанного с вейпингом.

К настоящему моменту от данной болезни умерло 9 человек. К началу этой недели зафиксировано порядка 530 американцев, которые страдают таинственным заболеванием.

Как сообщает AmericaRu.com, местные власти видят все больше и больше случаев болезни ежедневно. Чиновники здравоохранения уверены, что болезнь связана с вейпингом, хоть точная причина еще не доказана.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в США хотят запретить продажу вейпов. Согласно исследованиям, вейп курит каждый четвертый старшеклассник. В связи с чем продажа устройств будет ограничена.

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За неделю в США число больных от вейпинга возросло до сотни