В здании Росбанка на канале Грибоедова ищут бомбу

Экстренные службы утром 26 сентября проверяют здание банка в центре Петербурга. Аноним сообщил по телефону, что офис заминирован.

Специалисты проверяют офис Росбанка на набережной канала Грибоедова, 13. Из здания эвакуированы посетители и персонал.

«Поступил анонимный звонок, идет проверка, люди выведены», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Об эвакуации также сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте» . Они обратили внимание на то, что на место приехала полиция.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 23 сентября в Петербурге эвакуировали четыре школы №546, №291, №470 и №170. В зданиях, по словам очевидцев, искали взрывоопасные предметы после анонимного сообщения. Помимо этого, в городе эвакуировали торговый комплекс «Метрополис». Ничего опасного найдено не было.