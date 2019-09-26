В «минировании» школы на Приморском подозревают восьмиклассника

В Петербурге расследуют уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Аноним позвонил в полицию Приморского района и заявил, что одна из школ заминирована.

В «минировании» школы на Приморском проспекте подозревают 14-летнего ученика восьмого класса. Мальчик, по версии следствия, позвонил в службу 112 и сообщил о якобы грозящей опасности. При этом он знал, что бомба в школе не заложена.

Двигали подростком хулиганские побуждения, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело. Восьмикласснику выдана подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге эвакуировали здание Росбанка на набережной канала Грибоедова, 13. Неизвестный сообщил о том, что в офисе заложена бомба. Экстренные службы проверяют помещение.