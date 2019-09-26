Треть гипермаркетов «Карусель» трансформируют в «Перекрестки»

Компания X5 Retail Group объявила о трансформации сети гипермаркетов «Карусель». К начала 2021 года треть из них преобразуют в магазины «Перекресток».

Под брендом «Карусель» работает 91 магазин. В течение двух лет 20 из них будут полностью закроются, 34 — трансформированы в «Перекрестки». Продолжат действовать 37 гипермаркетов, сообщили в X5.

Решение связано с низкой рентабельностью «Карусели». Гипермаркет, как рассказал главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман, столкнулся с давлением со стороны онлайн-торговли. Сейчас компания планирует сконцентрироваться на «магазинах у дома».

«Мы приняли решение провести трансформацию гипермаркетов из-за сложностей, с которыми сталкивается этот формат в целом», — отметил он.

В третьем квартале 2019 года негативный эффект на прибыль компании от преобразования «Карусели» может составить 5-6 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что доля продуктового ритейлера X5 Retail Group превысила допустимый порог в 25% на рынке Петербурга.