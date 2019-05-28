Сетям «Пятёрочка» и «Карусель» запретили открывать магазины в Петербурге

По данным УФАС Петербурга, доля продуктового ритейлера X5 Retail Group, которому принадлежат торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», превысила допустимый порог в 25% на рынке Северной столицы.

Как сообщает “Ъ-СПб” доля компании на рынке Петербурга составила 27,03% по итогам 2018 года.

Это является нарушением закона о конкуренции. По закону, при достижении допустимого порога компания теряет возможность приобретать или арендовать новые торговые площади. В ином случае УФАС может оспорить эти сделки в суде.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что продуктовая сеть «Полушка» в Петербурге уходит с рынка.

Холдинг «Продовольственная биржа», управляющий сетью продовольственных магазинов «Полушка», «Лайм» и «Всенародный», принял решение до конца мая закрыть бизнес. 25 -30 супермаркетов приобрела компания X5 Retail Group, владеющая «Пятерочкой», «Перекрестком» и «Каруселью», около семи магазинов арендовал ретейлер «Магнит».