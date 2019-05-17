Продуктовая сеть «Полушка» в Петербурге уходит с рынка

Холдинг «Продовольственная биржа», управляющий сетью продовольственных магазинов «Полушка», «Лайм» и «Всенародный», принял решение до конца мая закрыть бизнес.

Как сообщает «Коммерсант», компании не удалось найти желающих приобрести весь бизнес целиком, поэтому холдинг начал выставлять на продажу отдельные объекты.

25 -30 супермаркетов приобрела компания X5 Retail Group, владеющая «Пятерочкой», «Перекрестком» и «Каруселью», отмечает издание, около семи магазинов арендовал ретейлер «Магнит».

Осенью 2016 года «Продовольственная биржа» закрыла все магазины «Полушка» в Москве, а также выставила на продажу два помещения в Санкт-Петербурге.

По данным агентства Infoline, за первые три месяца 2019 года число торговых точек компании сократилось почти вдвое — со 139 до 70.

Сейчас у холдинга осталось около 35 магазинов, которые продолжат свою работу до 31 мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что супермаркет «Тлен», «Магнат» и «Перекрестись»: популярные сетевые магазины петербургские художники увидели по-новому.